Байден не впевнений, що передача влади у США пройде мирно, якщо Трамп програє

Президент США Джо Байден заявив, що не впевнений у мирній передачі влади у разі поразки Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Це було перше інтерв'ю Байдена з моменту оголошення, що він не боротиметься за переобрання на пост президента. Під час бесіди з головним кореспондентом CBS News, він торкнувся загрози, яка походить від колишнього президента США і нині кандидата від республіканців Дональда Трампа.
На запитання, чи впевнений він у тому, що у січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, Байден відповів, що "ні".
"Якщо Трамп програє, я в цьому зовсім не впевнений. Він каже серйозно, всі ці слова про те, що "якщо ми програємо, буде кривава бійня, вибори доведеться вкрасти". Подивіться, що вони зараз намагаються зробити у місцевих виконавчих округах, де люди підраховують голоси", - сказав Байден.
Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Новообраний президент і віцепрезидент зазвичай вступають на посаду 20 січня наступного року, після інавгурації (тобто, цього разу 20 січня 2025 року).
Основними кандидатами на посаду глави держави поточного року є віцепрезидентка США Камала Гарріс (від демократів) і колишній президент Дональд Трамп (від республіканців), який відмовився визнати свою поразку 2020 року і поставив під сумнів легітимність результатів виборів.
Обидва кандидати згодні на дебати, проте на різних умовах. Трамп заявив, що чекає на Гарріс 4 вересня на каналі Fox News, а штаб віцепрезидента відмовився і наполягає, щоб дебати відбулися 10 вересня на ABS News, як і планувалося раніше (коли ймовірним кандидатом був Байден).
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