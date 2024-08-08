RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден не уверен, что передача власти в США пройдет мирно, если Трамп проиграет

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передачи власти в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Это было первое интервью Байдена с момента объявления о том, что он не будет бороться за переизбрание на пост президента. В ходе беседы с главным корреспондентом CBS News, он затронул угрозу, которая исходит от бывшего президента США и ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

На вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года произойдет мирная передача власти, Байден ответил, что "нет".

"Если Трамп проиграет, я в этом совсем не уверен. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что "если мы проиграем, будет кровавая бойня, выборы придется украсть". Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных исполнительных округах, где люди подсчитывают голоса", - сказал Байден.

Выборы в США

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Новоизбранный президент и вице-президент как правило, вступают в должность 20 января следующего года, после инаугурации (то есть, в этот раз 20 января 2025 года).

Основными кандидатами на пост главы государства в текущем году являются вице-президент США Камала Харрис (от демократов) и бывший президент Дональд Трамп (от республиканцев), который отказался признать свое поражение в 2020 году и поставил под сомнение легитимность результатов выборов.

Оба кандидата согласны на дебаты, однако на разных условиях. Трамп заявил, что ждёт Харрис 4 сентября на канале Fox News, а штаб вице-президента отказался и настаивает, чтобы дебаты состоялись 10 сентября на ABS News, как и планировалось ранее (когда вероятным кандидатом был Байден).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВыборы в США