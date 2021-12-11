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Байден впервые поговорил с новым канцлером Германии: затронули Украину

Новина українською →
США, Германия, Суббота 11 декабря 2021 00:39
Байден впервые поговорил с новым канцлером Германии: затронули Украину Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден впервые провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили несколько важных тем, включая ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии и Белый дом.

Пресс-служба Федерального правительства Германии сообщает, что Байден поздравил Шольца со вступлением в должность и они обговорили углубление отношений между обеими странами.

"Президент Байден поздравил канцлера со вступлением в должность. Оба подтвердили тесные связи между Германией и США и стремление к их дальнейшему укреплению", - говорится в заявлении.

Белый дом подтверждает эту информацию и уточняет, что Байден и Шольц также обсудили коронавирус, вопрос климата и противодействию эскалации сил России вокруг Украины.

"Лидеры обсудили нашу совместную работу по всему спектру глобальных проблем, включая продолжающиеся усилия по прекращению пандемии COVID-19, противодействию угрозе изменения климата и противодействию эскалации сил России вокруг Украины", - говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, что ранее канцлер Германии Шольц пригрозил России в случае вторжения в Украину. По его словам, Германия может использовать "Северный поток-2" для оказания давления на Россию.

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