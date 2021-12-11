Байден впервые поговорил с новым канцлером Германии: затронули Украину

Президент США Джо Байден впервые провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем . Стороны обсудили несколько важных тем, включая ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии и Белый дом .

Пресс-служба Федерального правительства Германии сообщает, что Байден поздравил Шольца со вступлением в должность и они обговорили углубление отношений между обеими странами.

"Президент Байден поздравил канцлера со вступлением в должность. Оба подтвердили тесные связи между Германией и США и стремление к их дальнейшему укреплению", - говорится в заявлении.

Белый дом подтверждает эту информацию и уточняет, что Байден и Шольц также обсудили коронавирус, вопрос климата и противодействию эскалации сил России вокруг Украины.