Байден вперше поговорив з новим канцлером Німеччини: зачепили Україну

Президент США Джо Байден вперше провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем . Сторони обговорили кілька важливих тем, включаючи ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини і Білий дім .

Прес-служба Федерального уряду Німеччини повідомляє, що Байден привітав Шольца зі вступом на посаду і вони обговорили поглиблення відносин між обома країнами.

"Президент Байден привітав канцлера зі вступом на посаду. Обидва підтвердили тісні зв'язки між Німеччиною і США і прагнення до їх подальшого зміцнення", - йдеться в заяві.

Білий дім підтверджує цю інформацію і уточнює, що Байден і Шольц також обговорили коронавірус, питання клімату і протидії ескалації сил Росії навколо України.