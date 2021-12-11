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Байден вперше поговорив з новим канцлером Німеччини: зачепили Україну

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США, Німеччина, Субота 11 грудня 2021 00:39
Байден вперше поговорив з новим канцлером Німеччини: зачепили Україну Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден вперше провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони обговорили кілька важливих тем, включаючи ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини і Білий дім.

Прес-служба Федерального уряду Німеччини повідомляє, що Байден привітав Шольца зі вступом на посаду і вони обговорили поглиблення відносин між обома країнами.

"Президент Байден привітав канцлера зі вступом на посаду. Обидва підтвердили тісні зв'язки між Німеччиною і США і прагнення до їх подальшого зміцнення", - йдеться в заяві.

Білий дім підтверджує цю інформацію і уточнює, що Байден і Шольц також обговорили коронавірус, питання клімату і протидії ескалації сил Росії навколо України.

"Лідери обговорили нашу спільну роботу по всьому спектру глобальних проблем, включаючи триваючі зусилля з припинення пандемії COVID-19, протидії загрозі зміни клімату і протидії ескалації сил Росії навколо України", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Шольц пригрозив Росії у разі вторгнення в Україну. За його словами, Німеччина може використовувати "Північний потік-2" для чинення тиску на Росію.

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