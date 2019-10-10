Байден впервые поддержал процедуру импичмента Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден впервые поддержал импичмент президента, заявив, что Дональда Трампа следует привлечь к ответственности. Об этом передает The Wall Street Journal.

Байден в среду, 9 октября, сказал, что президент "нарушил свою присягу перед американским народом". До этого дня Байден воздерживался от прямых призывов к импичменту. Однако тепер он намерен убедить Конгресс США отстранить его соперника на пост президента на выборах в 2020.

"В полном представлении о мире и американском народе Дональд Трамп нарушил свою присягу, предал эту нацию и совершил спорные действия... Чтобы сохранить нашу конституцию, нашу демократию, нашу основную целостность, он должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнул Байден.

Он обвинил президента Трампа в "пробивании дыр в Конституции". WSJ отмечает, что демократы Палаты представителей стремятся придать импульс импичменту. Из 235 демократов в палате с 433 членами менее 10 не поддержали расследование импичмента.

Трамп в своем твиттере назвал комментарии Байдена жалкими и сказал: "Я не сделал ничего плохого".

Напомним, недавно Трамп признался том в Белом доме официально заявили об отказе сотрудничать со следствием в деле об импичменте Трампа.

один из основных кандидатов в президенты США от Демократов Джо Байден отметил, что даст Конгрессу возможность делать свою работу с процедурой импичмента действующего президента.