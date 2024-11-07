Байден впервые прокомментировал поражение Харрис
Президент США Джо Байден впервые прокомментировал выборы в Америке и поражение на них вице-президента Камалы Харрис. По его словам, она вступила в предвыборную гонку при чрезвычайных обстоятельствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Байден сказал, что 6 ноября Америка увидела ту Харрис, которую он знает и которой глубоко восхищается. Президент подчеркнул, что она была потрясающим партнером и государственным служащим, полным честности, мужества и характера.
"В чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, которая стала воплощением того, что возможно, если руководствоваться твердыми моральными принципами и четким видением нации, которая будет более свободной, более справедливой и полной больших возможностей для всех американцев", - заявил Байден.
Глава Белого дома добавил, что выбор Камалы Харрис был самым первым решением, которое он принял, став кандидатом в президенты в 2020 году. По его словам, это было лучшее решение, которое он принял.
"Ее история - это лучшее, что есть в истории Америки. И как она ясно дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю", - подчеркнул президент.
В своем заявлении Байден описал, чем дальше будет заниматься Харрис и что ее личность будет значит для будущих поколений.
"Она продолжит борьбу с целью, решимостью и радостью. Она будет продолжать быть защитницей всех американцев. И самое главное - она останется лидером, на которого будут равняться наши дети на протяжении многих поколений, поскольку она наложит свою печать на будущее Америки", - резюмировал Байден.
Напомним, что вечером 6 ноября, вице-президент США Камала Харрис обратилась к нации и своим поклонникам. Она признала поражение на выборах и пообещала мирную передачу власти. Кроме того, Харис поздравила Трампа с победой.
"Я знаю, что все имеют чувства и спектр эмоций сейчас. Я это понимаю, но нужно принять результаты этих выборов. Я раньше сегодня говорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также ему сказала, что мы будем ему помогать в переходной период, и мы мирным путем передадим власть", - заявила Харрис.
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