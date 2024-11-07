Байден впервые прокомментировал поражение Харрис

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал выборы в Америке и поражение на них вице-президента Камалы Харрис. По его словам, она вступила в предвыборную гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

Байден сказал, что 6 ноября Америка увидела ту Харрис, которую он знает и которой глубоко восхищается. Президент подчеркнул, что она была потрясающим партнером и государственным служащим, полным честности, мужества и характера.

"В чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, которая стала воплощением того, что возможно, если руководствоваться твердыми моральными принципами и четким видением нации, которая будет более свободной, более справедливой и полной больших возможностей для всех американцев", - заявил Байден.

Глава Белого дома добавил, что выбор Камалы Харрис был самым первым решением, которое он принял, став кандидатом в президенты в 2020 году. По его словам, это было лучшее решение, которое он принял.

"Ее история - это лучшее, что есть в истории Америки. И как она ясно дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю", - подчеркнул президент.

В своем заявлении Байден описал, чем дальше будет заниматься Харрис и что ее личность будет значит для будущих поколений.

"Она продолжит борьбу с целью, решимостью и радостью. Она будет продолжать быть защитницей всех американцев. И самое главное - она останется лидером, на которого будут равняться наши дети на протяжении многих поколений, поскольку она наложит свою печать на будущее Америки", - резюмировал Байден.