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Байден про війну проти України: ми протиставили російській брехні правду

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Вашингтон, Четвер 03 березня 2022 02:01
Байден про війну проти України: ми протиставили російській брехні правду Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Росії Володимир Путін думав, що світ не відповість. Але помилився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена в Twitter.

Він заявив, що Путіна обов'язково притягнуть до відповідальності. За словами президента США, божевільний диктатор думав, що світ не відповість, але помилився.

"Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, і він думав, що може розділити нас. Він помилявся", - сказав Джо Байден.

Президент США зазначив, що витратив незліченну кількість годин, об'єднуючи європейських союзників Сполучених Штатів. За його словами, світ протистояв російській брехні правдою і тепер притягає Путіна до відповідальності.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден засудив вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну. Виступ у Конгресі був підтриманий як демократами, так і республіканцями.

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