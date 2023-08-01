Байден визначив, де розташується штаб Космічного командування США

Вища влада США на чолі з президентом Джо Байденом після тривалих обговорень вирішила, що штаб-квартира Космічного командування країни розміститься в Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо).

Про це заявив представник міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Розміщення штаб-квартири Космічного командування США в Колорадо-Спрінгс забезпечуватиме максимальну готовність нашої країни у космічній сфері у критичний період", - наголосив представник Пентагону.

За його словами, це також дозволить командуванню найефективнішим способом планувати та виконувати багатопрофільні глобальні операції з метою стримування агресії та захисту національних інтересів.

Райдер також зазначив, що рішення ухвалив особисто Байден після ретельного та цілеспрямованого процесу оцінки, а також після консультації з міністром оборони та вивчення зауважень вищого військового керівництва США.

Навчання країн НАТО

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни НАТО в рамках посилення бойової підготовки збільшили кількість військових навчань з різних напрямків.

Так, у липні Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря на тлі запуску КНДР балістичної ракети.

Крім того, наприкінці вересня цього року щонайменше вісім земель Німеччини та федеральні силові структури проведуть масштабні навчання, де відпрацьовуватимуть сценарії захисту від кібератак на органи влади.