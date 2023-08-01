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Байден определил, где расположится штаб Космического командования США

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Вторник 01 августа 2023 07:52
Байден определил, где расположится штаб Космического командования США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Высшее руководство США во главе с президентом Джо Байденом после длительных обсуждений решило, что штаб-квартира Космического командования страны разместится в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

Об этом заявил представитель министерства обороны США генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Размещение штаб-квартиры Космического командования США в Колорадо-Спрингс будет обеспечивать максимальную готовность нашей страны в космической сфере в критический период", - подчеркнул представитель Пентагона.

По его словам, это также позволит командованию наиболее эффективным способом планировать и выполнять многопрофильные глобальные операции с целью сдерживания агрессии и защиты национальных интересов.

Райдер также отметил, что решение утвердил лично Байден после тщательного и целенаправленного процесса оценки, а также после консультации с министром обороны и изучения замечаний высшего военного руководства США.

Учения стран НАТО

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны НАТО в рамках усиления боевой подготовки увеличили количество военных учений по разным направлениям.

Так, в июле Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря на фоне запуска КНДР баллистической ракеты.

Кроме того, в конце сентября этого года минимум восемь земель Германии и федеральные силовые структуры проведут масштабные учения, где будут отрабатывать сценарии защиты от кибератак на органы власти.

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