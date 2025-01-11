Байден про війну: є реальний шанс, що українці можуть перемогти

Діючий президент США Джо Байден зробив заяву про війну в Україні. Він вважає, що є реальний шанс, що українці можуть перемогти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
"Сьогодні я мав довгу розмову з президентом України Володимиром Зеленським. І думаю, що доки ми продовжуватимемо тримати західну Європу єдиною щодо України, є реальний шанс, що українці можуть перемогти", - сказав він.
Бо, за словами Байдена, ціна участі у війні для Росії "неймовірно висока".
"Понад 600 тисяч загиблих та поранених. Корейці, яких вони привезли, теж мають високий рівень смертності", - констатував він.
Президент США зазначив, що чітко дав зрозуміти, що надав всі необхідні кошти (Україні, - ред), які мав повноваження надати як президент.
"І я знаю, що є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - резюмував він.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джо Байденом 10 січня. Вони торкнулися одразу декілька важливих тем.
Зокрема, лідери обох країн обговорили деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики, яка допомагає главі Кремля Володимиру Путіну фінансувати війну.
Крім того, Зеленський та Байден обговорили ситуацію на полі бою в Україні, необхідність і надалі зміцнювати повітряний щит України та захищати життя в українських містах і селах від російського терору - від щоденних ударів російських ракет і дронів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.