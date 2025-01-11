Байден про війну: є реальний шанс, що українці можуть перемогти

"Сьогодні я мав довгу розмову з президентом України Володимиром Зеленським. І думаю, що доки ми продовжуватимемо тримати західну Європу єдиною щодо України, є реальний шанс, що українці можуть перемогти", - сказав він.

Бо, за словами Байдена, ціна участі у війні для Росії "неймовірно висока".

"Понад 600 тисяч загиблих та поранених. Корейці, яких вони привезли, теж мають високий рівень смертності", - констатував він.

Президент США зазначив, що чітко дав зрозуміти, що надав всі необхідні кошти (Україні, - ред), які мав повноваження надати як президент.

"І я знаю, що є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - резюмував він.