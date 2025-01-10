Зеленський поговорив з Байденом: стали відомі головні теми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Поговорив з Байденом. Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей. Відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж", - зазначив він.

Перш за все Зеленський подякував за підтримку України та її незалежності і за консолідацію міжнародної спільноти.

Санкції проти РФ

Лідери обох країн обговорили деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики, яка допомагає главі Кремля Володимиру Путіну фінансувати війну.

"Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту Росії та по таких компаніях, як "Газпромнєфть" і "Сургутнєфтєгаз", які акумулюють гроші особисто для Путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців", - зазначив Зеленський.

Президент України висловив вдячність Америці, обом партіям, обом палатам Конгресу, які підтримують цілком справедливий тиск на Росію за неспровоковану та злочинну агресію.

Ситуація на полі бою

Також лідери обговорили ситуацію на полі бою, необхідність і надалі зміцнювати повітряний щит України та захищати життя в українських містах і селах від російського терору - від щоденних ударів російських ракет і дронів.

Зеленський зазначив, що системи Patriot в руках українців довели свою ефективність, тому потрібно збільшувати цю силу.

"Цінуємо, що президент Байден сказав: збереження і захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни", - констатував український лідер.