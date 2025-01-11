Байден о войне: есть реальный шанс, что украинцы могут победить

"Сегодня я имел долгий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И думаю, что пока мы будем продолжать держать западную Европу единой в отношении Украины, есть реальный шанс, что украинцы могут победить", - сказал он.

Потому что, по словам Байдена, цена участия в войне для России "невероятно высока".

"Более 600 тысяч погибших и раненых. Корейцы, которых они привезли, тоже имеют высокий уровень смертности", - констатировал он.

Президент США отметил, что четко дал понять, что предоставил все необходимые средства (Украине, - ред), которые имел полномочия предоставить как президент.

"И я знаю, что есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину", - резюмировал он.