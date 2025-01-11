Байден о войне: есть реальный шанс, что украинцы могут победить

Действующий президент США Джо Байден сделал заявление о войне в Украине. Он считает, что есть реальный шанс, что украинцы могут победить.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Сегодня я имел долгий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И думаю, что пока мы будем продолжать держать западную Европу единой в отношении Украины, есть реальный шанс, что украинцы могут победить", - сказал он.
Потому что, по словам Байдена, цена участия в войне для России "невероятно высока".
"Более 600 тысяч погибших и раненых. Корейцы, которых они привезли, тоже имеют высокий уровень смертности", - констатировал он.
Президент США отметил, что четко дал понять, что предоставил все необходимые средства (Украине, - ред), которые имел полномочия предоставить как президент.
"И я знаю, что есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину", - резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом 10 января. Они затронули сразу несколько важных тем.
В частности, лидеры обеих стран обсудили детали нового санкционного пакета США в отношении российской энергетики, которая помогает главе Кремля Владимиру Путину финансировать войну.
Кроме того, Зеленский и Байден обсудили ситуацию на поле боя в Украине, необходимость и в дальнейшем укреплять воздушный щит Украины и защищать жизнь в украинских городах и селах от российского террора - от ежедневных ударов российских ракет и дронов.
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