Байден виграв праймериз у Північній Дакоті

Згідно з прогнозом штаб-квартири Decision Desk, президента підтримали 92,4% виборців. Байден уже математично забезпечив собі номінацію від Демократичної партії на початку цього місяця, і ця перемога збільшить його загальну кількість делегатів.

У Північній Дакоті на праймеріз, які проводилися майже повністю за допомогою голосування поштою, претендують 13 делегатів.

Видання нагадало, що Байден втратив штат під час процесу номінування від Демократичної партії у 2020 році на користь сенатора Берні Сандерса від штату Вірджинія. Штат є надійно "червоним" та зі значним відривом голосував за колишнього президента Трампа на загальних виборах у 2016 та 2020 роках.

Байден був єдиним основним кандидатом на праймериз, але він зіткнувся з опозицією з боку другорядних кандидатів, таких як письменниця Маріанна Вільямсон і підприємець Джейсон Палмер.

Нагадаємо, головний суперник чинного президента Дональд Трамп переміг на президентських зборах Республіканської партії Північної Дакоти 4 березня, взявши усіх 29 делегатів.

Що таке Праймериз

Праймериз (англ. primaries - попередні або передвибори) - тип голосування, в якому визначається єдиний кандидат від політичної партії. Переможець внутрішньопартійних виборів пізніше змагається з кандидатами від інших партій під час основних виборів.

Сенс внутрішньопартійних виборів полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не "відбирали" один в одного голоси на основних виборах, оскільки їхній електорат зазвичай близький за симпатіями.

У США перші внутрішньопартійні вибори були проведені в 1842 році. Першим штатом, який ухвалив закон про попереднє голосування, в 1901 році стала Флорида.

До 1936 року попередні голосування проводилися лише у дев'яти штатах, а згодом їх стали проводити у більшості штатів.

Під час підрахунку голосів використовуються різноманітні системи голосування і багатоступеневі схеми. В 11 штатах США проводяться не попередні голосування, а партійні конференції або партійні референдуми - кокуси.