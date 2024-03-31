Байден виграв праймериз у Північній Дакоті

Чинний президент США Джо Байден переміг на президентських праймеріз Демократичної партії в Північній Дакоті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Згідно з прогнозом штаб-квартири Decision Desk, президента підтримали 92,4% виборців. Байден уже математично забезпечив собі номінацію від Демократичної партії на початку цього місяця, і ця перемога збільшить його загальну кількість делегатів.
У Північній Дакоті на праймеріз, які проводилися майже повністю за допомогою голосування поштою, претендують 13 делегатів.
Видання нагадало, що Байден втратив штат під час процесу номінування від Демократичної партії у 2020 році на користь сенатора Берні Сандерса від штату Вірджинія. Штат є надійно "червоним" та зі значним відривом голосував за колишнього президента Трампа на загальних виборах у 2016 та 2020 роках.
Байден був єдиним основним кандидатом на праймериз, але він зіткнувся з опозицією з боку другорядних кандидатів, таких як письменниця Маріанна Вільямсон і підприємець Джейсон Палмер.
Нагадаємо, головний суперник чинного президента Дональд Трамп переміг на президентських зборах Республіканської партії Північної Дакоти 4 березня, взявши усіх 29 делегатів.
Праймериз (англ. primaries - попередні або передвибори) - тип голосування, в якому визначається єдиний кандидат від політичної партії. Переможець внутрішньопартійних виборів пізніше змагається з кандидатами від інших партій під час основних виборів.
Сенс внутрішньопартійних виборів полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не "відбирали" один в одного голоси на основних виборах, оскільки їхній електорат зазвичай близький за симпатіями.
У США перші внутрішньопартійні вибори були проведені в 1842 році. Першим штатом, який ухвалив закон про попереднє голосування, в 1901 році стала Флорида.
До 1936 року попередні голосування проводилися лише у дев'яти штатах, а згодом їх стали проводити у більшості штатів.
Під час підрахунку голосів використовуються різноманітні системи голосування і багатоступеневі схеми. В 11 штатах США проводяться не попередні голосування, а партійні конференції або партійні референдуми - кокуси.
Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами та результатами попередніх праймериз, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - Дональд Трамп.
23 березня Байден і Трамп перемогли на праймериз у штаті Луїзіана.
Наприкінці лютого Трамп та Байден виграли свої праймеріз у штаті Мічиган. Проте Байден зіштовхнувся з проблемами: близько 100 тисяч виборців обрали у бюлетені варіант "не визначився".
Тим часом Байден вперше з серпня минулого року випередив Трампа у соцопитуваннях.
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