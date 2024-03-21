Вибори в США. Байден вперше з серпня випередив Трампа в опитуваннях

Президент США Джо Байден за результатами соціологічних опитувань вперше від серпня минулого року випередив свого конкурента на майбутніх виборах, колишнього главу держави Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані видання The Economist .

Згідно з оновленими даними від 21 березня по соцопитуваннях, Байден (представник Демократичної партії) набирає на один процент більше за Трампа. У середньому показники у чинного американського президента вказуються на рівні 45% проти 44% у його попередника на посаді, лідера "республіканців".

Найнижчі та найвищі рівні по опитуваннях у Байдена і Трампа вказуються у межах 40-50% та у Трампа 39-49% відповідно.

Зазначимо, що за даними The Economist по опитуваннях, шанси Трампа на перемогу оцінювалися нижче, ніж у Байдена, у весь період з грудня 2022 року по серпень 2023-го. А вже з минулої осені і по цю весну екс-президент Штатів мав більший відсоток, аж по нині, коли чинний глава держави таки зміг вирватися вперед.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у перегонах брала участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі, але вона на початку березня вийшла з перегонів.

Наприкінці лютого Трамп і Байден виграли свої праймеріз у штаті Мічиган. Однак Байден зіткнувся з проблемами: близько 100 тис. виборців обрали у бюлетені варіант "не визначився". Таким чином виборці підтримали Демократичну партію, але не перелічених у бюлетені кандидатів, та є протестом проти дій Байдена щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС.

3 березня повідомлялося, що згідно з опитуванням, проведеним The New York Times та Сієнським коледжем, у гіпотетичному матчі-реванші Трамп випереджає Байдена на п'ять пунктів.

Додамо, що 5 березня Байден і Трамп вибороли перемогу на загальнонаціональних партійних виборах у більшості штатів. Кандидати створили передумови для історичного реваншу на загальних виборах у листопаді, незважаючи на низькі рейтинги своєї популярності.