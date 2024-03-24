Байден і Трамп перемагають на праймеріз у штаті Луїзіана

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії на вибори глави держави у штаті Луїзіана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За прогнозом NBC News, Трамп отримає в Луїзіані 90,1% голосів, Байден лідирує з результатом 86%. Зазначається, що і Джо Байден, і Дональд Трамп уже гарантували собі номінацію на участь у президентських виборах.

У свою чергу екс-президент Дональд Трамп здобув перемогу в тому ж штаті на праймеріз Республіканської партії.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США намічені на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у перегонах брала участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі, але вона на початку березня зняла свою кандидатуру з перегонів.

Наприкінці лютого Трамп та Байден виграли свої праймеріз у штаті Мічиган. Проте Байден зіштовхнувся з проблемами: близько 100 тисяч виборців обрали у бюлетені варіант "не визначився". Таким чином, виборці підтримали Демократичну партію, але не перерахованих у бюлетені кандидатів, і є протестом проти дій Байдена щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС.

3 березня повідомлялося, що згідно з опитуванням, проведеним The New York Times та Сієнським коледжем, у гіпотетичному матчі-реванші Трамп випереджає Байдена на п'ять пунктів.

Додамо, що 5 березня Байден та Трамп здобули перемогу на загальнонаціональних партійних виборах у більшості штатів. Кандидати створили передумови для історичного реваншу на загальних виборах у листопаді, незважаючи на низькі рейтинги своєї популярності.

За результатами соціологічних опитувань, наприкінці березня Байден уперше із серпня минулого року випередив свого конкурента на майбутніх виборах.

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