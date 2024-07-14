Байден відреагував на замах на Трампа у Пенсильванії

Байден написав, що його поінформували про стрілянину на мітингу Трампа в Пенсільванії.

"Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, поки ми чекаємо додаткової інформації", - написав президент.

За його словами, в Америці не має бути місця такому насильству. "Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це", - підкреслив Байден.