Байден відреагував на замах на Трампа у Пенсильванії

Після замаху на експрезидента США Дональда Трампа президент Джо Байден висловив вдячність Секретній службі за те, що Трампа доставили в безпечне місце. Байден також закликав засудити замах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Байдена у соцмережі X.
Байден написав, що його поінформували про стрілянину на мітингу Трампа в Пенсільванії.
"Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, поки ми чекаємо додаткової інформації", - написав президент.
За його словами, в Америці не має бути місця такому насильству. "Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це", - підкреслив Байден.
Нагадаємо, 14 липня на Трампа вчинили замах під час мітингу у штаті Пенсільванія. Після того як пролунали постріли, охоронці закрили собою експрезидента і вивели його зі сцени.
Згодом стало відомо, що Трамп отримав легке вогнепальне поранення. Загинули один з глядачів і нападник.
Трамп, за словами його пресслужби, почувається добре.
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