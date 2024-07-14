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Байден отреагировал на покушение на Трампа в Пенсильвании

Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

После покушения на экс-президента США Дональда Трампа президент Джо Байден поблагодарил Секретную службу за то, что Трампа доставили в безопасное место. Байден также призвал осудить покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Байдена в соцсети X.

Байден написал, что его проинформировали о стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании.

"Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, пока мы ждем дополнительной информации", - написал президент.

По его словам, в Америке не должно быть места такому насилию. "Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", – подчеркнул Байден.

Напомним, 14 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экс-президента и вывели его со сцены.

Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападавший.

Трамп, по словам его пресс-службы, чувствует себя хорошо.

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Дональд Трамп