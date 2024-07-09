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Байден відреагував на ракетні удари РФ по Україні і закликав світ не ігнорували агресію

Вівторок 09 липня 2024 04:13
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Байден відреагував на ракетні удари РФ по Україні і закликав світ не ігнорували агресію Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучений Штатів Америки Джо Байден назвав вчорашній російський масований ракетний обстріл кількох міст в Україні "жахливим нагадуванням" про жорстокість країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) американського президента.

"Ракетні удари Росії, які... вбили десятки мирних громадян України та спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії" - йдеться в публікації Байдена.

Лідер США наголосив на важливості допомоги Україні з боку країн-партнерів та союзників. А також зауважив, що світ не має заплющувати очі на агресію Москви.

"Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб ми не ігнорували російську агресію", - написав американський президент.

Він додав, що цього тижня вітатиме українського колегу Володимира Зеленського на запланованому саміті лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу.

"Цього тижня я буду вітати президента Зеленського та лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінуся з президентом Зеленським, щоб чітко дати зрозуміти, що наша підтримка України є непохитною", - заявив Байден.

Комбінований ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці та вдень 8 липня росармія завдала масованого ракетного удару по містах України. Було запущено 38 ракет, збити вдалося 30 повітряних цілей. Раніше повідомлялося, що під перший обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Там все ще триває розбір завалів та пошуки людей, які можуть бути під ними. Під час повторного ракетного удару у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.

Детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше президент Зеленський у вечірньому зверненні 8 липня зазначив, що Західні партнери можуть допомогти зупинити російський ракетний терор проти України завдяки "сильним крокам", а не висловлюючі співчуття або стурбованість.

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