У Байдена відповіли, чи пов'язане попередження посольства США зі стріляниною в ТЦ під Москвою

Попередження посольства Сполучених Штатів Америки про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.
Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського у Twitter.
За словами Кірбі, він не вірить у те, що попередження американського дипломатичного представництва могло бути "безпосередньо пов'язане" з терактом у торговому центрі під Москвою.
Нагадаємо, 8 березня посольство США в РФ попередило про загрозу терористичній небезпеці в Москві "у найближчі 48 годин".
Громадянам США порадили уникати скупчення людей у Москві, стежити за повідомленнями у місцевих ЗМІ та стежити за своїм оточенням.
Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, невідомі увірвалися зі зброєю до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою, і почали розстрілювати відвідувачів.
Це відбувалося під час концерту гурту “Пікнік” у торговому центрі. Її соліст підтримував російських окупантів.
Згідно з останніми неофіційними даними, відомо про десятки загиблих і більше сотні постраждалих. Після стрілянини в торговому центрі почалася пожежа, пролунали кілька вибухів.
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