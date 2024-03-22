У Байдена ответили, связано ли предупреждение посольства США со стрельбой в ТЦ под Москвой

По словам Кирби, он не верит в то, что предупреждение американского дипломатического представительства могло быть "напрямую связано" с терактом в торговом центре под Москвой.

Предупреждение посольства

Напомним, 8 марта посольство США в РФ предупредило об угрозе террористической опасности в Москве "в ближайшие 48 часов".

Гражданам США посоветовали избегать скопления людей в Москве, следить за сообщениями в местных СМИ и следить за своим окружением.