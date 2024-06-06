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Байден відповів, чи дозволить Україні бити американською зброєю по Москві та Кремлю

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент США Джо Байден непохитний у тому, що американська зброя не повинна використовуватися для завдання ударів по Москві або Кремлю після того, як він дозволив Україні використовувати її в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

У Байдена запитали, чи застосовувалася вже зброя американського виробництва в Росії відтоді, як він дозволив її використання, обмеживши застосування районами поблизу Харківської області. Президент не дав прямої відповіді, але ясно дав зрозуміти, що вони не будуть дозволені для використання в якості мішені для столиці або резиденції уряду Росії.

"Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль (322 км, - ред.) углиб Росії і не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю", - заявив Байден. 

Водночас американський лідер відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна, що постачання зброї для нанесення ударів по РФ є "прямою участю у війні". 

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для нанесення ударів по Москві і Кремлю, для нанесення ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців", - заявив він. 

Удари по РФ

Після активізації російського наступу на Харківську область Україна закликала партнерів дозволити здійснювати удари по території РФ зброєю, яку вони надали. При цьому частина з них схвалили запит.

Водночас президент США Джо Байден дозволив Силам оборони України завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ. Однак, дозвіл не поширюється на балістичні ракети ATACMS.

Після дозволу ударів Росія погрожувала США "фатальними наслідками".

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