Байден відмовляє Ізраїль від ударів по нафтових родовищах в Ірані

"Ізраїльтяни ще не вирішили, як вони, що вони збираються робити в плані удару. Це обговорюється. Якби я був на їхньому місці, я б думав про інші альтернативи, ніж нанесення ударів по нафтових родовищах", - заявив Байден на вчорашньому брифінгу в Білому домі.

На питання, чи відмовляється прем'єр Біньямін Нетаньяху від дипломатичної угоди про припинення вогню в Лівані та секторі Газа, Байден заявив, що підтримує Ізраїль більше, ніж будь-який інший американський президент.

"Думаю, Бібі (прізвисько Нетаньяху, - ред.) має пам'ятати про це", - додав він.

Байден також сказав, що його адміністрація розглядає можливість санкцій проти Ірану і все ще спілкується з командою Нетаньяху про те, які заходи у відповідь може вжити Ізраїль.

Ізраїль готує відповідь

Раніше стало відомо, що Джо Байден обговорює з Ізраїлем можливі удари по нафтових об'єктах Ірану. Тим часом, Тегеран погрожує атакою на енергетичні об'єкти.

Ізраїль казав, що відповість на запуск близько 200 балістичних ракет із Ірану. Тоді вдалося збити більшу частину, у тому числі за участю США та Великобританії.

Як кажуть в американському Державному департаменті, Ізраїль не давав гарантій , що не атакуватиме ядерні об'єкти Ірану.