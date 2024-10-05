Байден отговаривает Израиль от ударов по нефтяным месторождениям в Иране

"Израильтяне еще не решили, как они, что они собираются делать в плане удара. Это обсуждается. Если бы я был на их месте, я бы думал о других альтернативах, нежели нанесение ударов по нефтяным месторождениям", - заявил Байден на вчерашнем брифинге в Белом доме.

На вопрос о том, отказывается ли премьер Биньямин Нетаньяху от дипломатической сделки о прекращении огня в Ливане и секторе Газа, Байден заявил, что поддерживает Израиль больше, чем любой другой американский президент.

"Думаю, Биби (прозвище Нетаньяху, - ред.) должен помнить об этом", - добавил он.

Байден также сказал, что его администрация рассматривает возможность санкций против Ирана и все еще общается с командой Нетаньяху о том, какие ответные меры может предпринять Израиль.

Израиль готовит ответ

Ранее стало известно, что Джо Байден обсуждает с Израилем возможные удары по нефтяным объектам Ирана. Тем временем Тегеран угрожает атакой на энергетические объекты.

Израиль говорил, что ответит на запуск около 200 баллистических ракет из Ирана. Тогда удалось сбить большую часть, в том числе при участии США и Великобритании.

Как говорят в американском Государственном департаменте, Израиль не давал гарантий, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана.