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Байден: не верю, что "Талибан" изменился

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что радикальное движение "Талибан" изменилось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Байдена телекомпании ABC.

На вопрос ведущего, претерпело ли каких-то изменений движение "Талибан", Байден заявил:

"Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за (сомнений в том, - ред.), хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее президент Джо Байден заявил, что США были готовы к быстрому наступлению и захвату "Талибаном" всей территории Афганистана.

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ТалибанСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден