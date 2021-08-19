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Байден: не вірю, що "Талібан" змінився

Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у те, що радикальний рух "Талібан" змінився.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Байдена в телекомпанії ABC.

На запитання ведучого, чи зазнав якихось змін рух "Талібан", Байден заявив:

"Я думаю , що вони переживають свого роду екзистенціальну кризу через (сумніви в тому, - ред.), чи хочуть вони виглядати повноправним урядом в очах міжнародної спільноти. Я не впевнений, що вони хочуть цього", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше президент Джо Байден заявив, що США були готові до швидкого наступу і захоплення "Талібаном" всієї території Афганістану.

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ТалібанСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден