Байден: не вірю, що "Талібан" змінився

Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у те, що радикальний рух "Талібан" змінився.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Байдена в телекомпанії ABC.
На запитання ведучого, чи зазнав якихось змін рух "Талібан", Байден заявив:
"Я думаю , що вони переживають свого роду екзистенціальну кризу через (сумніви в тому, - ред.), чи хочуть вони виглядати повноправним урядом в очах міжнародної спільноти. Я не впевнений, що вони хочуть цього", - підкреслив він.
Нагадаємо, що раніше президент Джо Байден заявив, що США були готові до швидкого наступу і захоплення "Талібаном" всієї території Афганістану.