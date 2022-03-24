Байден верит, что убедил Китай не помогать России в войне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Байден напомнил, что провел "очень откровенный разговор" с главой КНР Си Цзиньпином относительно возможной помощи РФ в войне против Украины. Американский президент четко дал понять коллеге, какие последствия будет иметь помощь Китая российским властям.

"Я думаю, Китай осознает, что его экономическое будущее гораздо теснее связано с Западом, нежели с Россией. И потому я надеюсь, что он не присоединится", – заявил Байден.