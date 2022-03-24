Байден верит, что убедил Китай не помогать России в войне

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил убеждение, что китайские власти осознают ужасные экономические последствия в случае военной помощи России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Байден напомнил, что провел "очень откровенный разговор" с главой КНР Си Цзиньпином относительно возможной помощи РФ в войне против Украины. Американский президент четко дал понять коллеге, какие последствия будет иметь помощь Китая российским властям.
"Я думаю, Китай осознает, что его экономическое будущее гораздо теснее связано с Западом, нежели с Россией. И потому я надеюсь, что он не присоединится", – заявил Байден.
Напомним, что после разговора Байден-Цзиньпин США не зафиксировали поставок китайского вооружения в РФ.
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