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В США не видели, чтобы Китай поставлял вооружение России после звонка Байдена,- Салливан

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 23:03
В США не видели, чтобы Китай поставлял вооружение России после звонка Байдена,- Салливан Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не фиксировали случаев передачи вооружения от Китая России. Обещают следить за страной и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я не могу делать прогнозы на будущее. Что я могу вам сказать, так это то, что после этих встреч или после разговора президента с Си мы не видели поставки военной техники Китаем России, но, конечно, мы внимательно следим за этим",- заявил Салливан.

Также он добавил, что США и в дальнейшем будут следить за Китаем, поскольку Байден предупредил своего коллегу Си Цзиньпин о серьезных последствиях, ожидающих страну, если она решит помочь Российской Федерации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в этот четверг США объявят новые санкции против Российской Федерации.

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