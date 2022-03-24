Байден вірить, що переконав Китай не допомагати Росії у війні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Байден нагадав, що провів "дуже відверту розмову" з главою КНР Сі Цзіньпіном щодо можливої допомоги РФ у війні проти України. Американський президент чітко дав зрозуміти колезі, які наслідки матиме допомога Китаю російській владі.

"Я думаю, Китай усвідомлює, що його економічне майбутнє набагато тісніше пов'язане із Заходом, ніж із Росією. І тому я сподіваюся, що він не приєднається", – заявив Байден.