RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден вірить, що переконав Китай не допомагати Росії у війні

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив переконання, що китайська влада усвідомлює жахливі економічні наслідки у випадку військової допомоги Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Байден нагадав, що провів "дуже відверту розмову" з главою КНР Сі Цзіньпіном щодо можливої допомоги РФ у війні проти України. Американський президент чітко дав зрозуміти колезі, які наслідки матиме допомога Китаю російській владі.

"Я думаю, Китай усвідомлює, що його економічне майбутнє набагато тісніше пов'язане із Заходом, ніж із Росією. І тому я сподіваюся, що він не приєднається", – заявив Байден.

Нагадаємо, що після розмови Байден-Цзіньпін США не зафіксували постачання китайського озброєння до РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКитайСи ЦзиньпиньВійна Росії проти України