UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Байден "в найближчій перспективі" поговорить з Нетаньяху, - Білий дім

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Джо Байден обговорить з прем'єр-міністром Ізраїля Бенджаміном Нетаньяху поточні переговори щодо заручників. Це відбудеться "найближчим часом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

резидент США  планує провести телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю вже "найближчим часом".

Нагадаємо, днями спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація Байдена тісно співпрацює з адміністрацією Трампа задля укладення угоди про звільнення заручників у Газі.

Він зазначив, що це допоможе новому президенту та його команді прискорити досягнення угоди.

Водночас вчора спецпредставник новобраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф наполіг на припиненні вогню в Газі до 20 січня.

Детальніше про його заяву можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСектор Газа