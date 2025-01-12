Байден "в найближчій перспективі" поговорить з Нетаньяху, - Білий дім

Нагадаємо, днями спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація Байдена тісно співпрацює з адміністрацією Трампа задля укладення угоди про звільнення заручників у Газі.

Він зазначив, що це допоможе новому президенту та його команді прискорити досягнення угоди.

Водночас вчора спецпредставник новобраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф наполіг на припиненні вогню в Газі до 20 січня.

Детальніше про його заяву можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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