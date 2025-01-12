Байден "в найближчій перспективі" поговорить з Нетаньяху, - Білий дім

Президент США Джо Байден обговорить з прем'єр-міністром Ізраїля Бенджаміном Нетаньяху поточні переговори щодо заручників. Це відбудеться "найближчим часом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
резидент США планує провести телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю вже "найближчим часом".
Нагадаємо, днями спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація Байдена тісно співпрацює з адміністрацією Трампа задля укладення угоди про звільнення заручників у Газі.
Він зазначив, що це допоможе новому президенту та його команді прискорити досягнення угоди.
Водночас вчора спецпредставник новобраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф наполіг на припиненні вогню в Газі до 20 січня.
Детальніше про його заяву можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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