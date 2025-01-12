Байден "в ближайшей перспективе" поговорит с Нетаньяху, - Белый дом

Напомним, на днях спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Байдена тесно сотрудничает с администрацией Трампа для заключения соглашения об освобождении заложников в Газе.

Он отметил, что это поможет новому президенту и его команде ускорить достижение соглашения.

В то же время вчера спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настоял на прекращении огня в Газе до 20 января.

Подробнее о его заявлении можно узнать в материале РБК-Украина.

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