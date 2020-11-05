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Байден увеличил отрыв от Трампа в ключевом штате Невада

Автор: Роман Тверденко

Кандидат до Демократической партии Джозеф Байден увеличил отрыв от президента Дональда Трампа в Неваде. Теперь между кандидатами 11,5 тысяч голосов разницы.

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Об этом свидетельствуют данные подсчета от AP, CNN и Fox News.

По итогам среды, между кандидатами было 8 тысяч голосов разницы. Сейчас же, после подсчета 76% голосов, отрыв Байдена увеличился.

Если Байден победит в Неваде, то получит шесть голосов выборщиков и наберет всего 270 голосов. Именно столько нужно для победы на выборах. Сейчас у демократа 264, а у Трампа - 214.

Кроме Невады, недосчитаны голоса еще в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. Во всех этих штатах лидирует Трамп, но голосов выборщиков от них не хватит для победы на выборах в случае поражения в Неваде.

Сегодня Дональд Трамп уже призвал остановить подсчет голосов, а также заявил о подаче исков во всех штатах, где Байден считается победителем.

Также штаб Трампа будет требовать пересчитать голоса в Неваде. По их данным, там проголосовали 10 тысяч человек, которые уже не живут в штате.

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