Байден збільшив відрив від Трампа в ключовому штаті Невада

Кандидат до Демократичної партії Джозеф Байден збільшив відрив від президента Дональда Трампа в Неваді. Тепер між кандидатами 11,5 тисяч голосів різниці.

Про це свідчать дані підрахунку AP, CNN і Fox News.

За підсумками середи, між кандидатами було 8 тисяч голосів різниці. Зараз же, після підрахунку 76% голосів, відрив збільшився Байдена.

Якщо Байден переможе в Неваді, то отримає шість голосів вибірників і набере всього 270 голосів. Саме стільки потрібно для перемоги на виборах. Зараз у демократа 264, а у Трампа - 214.

Крім Невади, недораховані голоси ще в Пенсільванії, Північній Кароліні, Джорджії і на Алясці. У всіх цих штатах лідирує Трамп, але голосів вибірників від них не вистачить для перемоги на виборах у разі поразки в Неваді.

Сьогодні Дональд Трамп уже закликав зупинити підрахунок голосів, а також заявив про подачу позовів у всіх штатах, де Байден вважається переможцем.

Також штаб Трампа вимагатиме перерахувати голоси в Неваді. За їх даними, там проголосували 10 тисяч людей, які вже не живуть в штаті.