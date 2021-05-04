Байден увеличил лимит на прием беженцев в четыре раза

Лимит на прием беженцев в США в 2021 финансовом году будет увеличен с 15 тысяч человек до 62,5 тысяч. Самый большой поток беженцев ожидается из Африки.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
В ближайшее время будут приняты 2 тысяч человек, которым предыдущая администрация отказала во въезде в США.
"На основании предыдущей консультации моей администрации с Конгрессом, я постановляю, что увеличение допустимого лимита [беженцев] до 62 500 человек в 2021 фискальном году оправдано гуманитарными проблемами, а также соответствует национальным интересам страны", - говорится в сообщении.
Самый большой поток беженцев ожидается из Африки. Квота на этот регион составляет 22 тысяч человек.
Ранее Джо Байден подписал указ, который определяет, сколько беженцев могут приехать в Соединенные Штаты в 2021 финансовом году. Речь идет о периоде с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. Тогда указывалось из расчета – 15 тысяч беженцев.
Напомним, США этой весной переживают крупнейший за последние 20 лет миграционный всплеск. Он наблюдается на юго-западной границе.