Байден збільшив ліміт на прийом біженців в чотири рази

Ліміт на прийом біженців в США в 2021 фінансовому році буде збільшено з 15 тисяч осіб до 62,5 тисяч. Найбільший потік біженців очікується з Африки.
Відповідну заяву опубліковано на сайті Білого дому.
Найближчим часом будуть прийняті 2 тисяч осіб, яким попередня адміністрація відмовила у в'їзді в США.
"На підставі попередньої консультації моєї адміністрації з Конгресом, я постановляю, що збільшення допустимого ліміту [біженців] до 62 500 осіб в 2021 фіскальному році виправдано гуманітарними проблемами, а також відповідає національним інтересам країни", - йдеться в повідомленні.
Найбільший потік біженців очікується з Африки. Квота на цей регіон становить 22 тисяч осіб.
Раньше Джо Байден підписав указ, який визначає, скільки біженців можуть приїхати до Сполучених Штатів у 2021 фінансовому році. Йдеться про період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року. Тоді вказувалося з розрахунку - 15 тисяч біженців.
Нагадаємо, США цієї весни переживають найбільший за останні 20 років міграційний сплеск. Він спостерігається на південно-західному кордоні.