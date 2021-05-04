Байден збільшив ліміт на прийом біженців в чотири рази

Найближчим часом будуть прийняті 2 тисяч осіб, яким попередня адміністрація відмовила у в'їзді в США.

"На підставі попередньої консультації моєї адміністрації з Конгресом, я постановляю, що збільшення допустимого ліміту [біженців] до 62 500 осіб в 2021 фіскальному році виправдано гуманітарними проблемами, а також відповідає національним інтересам країни", - йдеться в повідомленні.

Найбільший потік біженців очікується з Африки. Квота на цей регіон становить 22 тисяч осіб.