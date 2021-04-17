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Больше всего для Африки: администрация Байдена назвала иммиграционные квоты для беженцев

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 09:17
Больше всего для Африки: администрация Байдена назвала иммиграционные квоты для беженцев Фото: США определили квоты для беженцев (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден подписал указ, который определяет, сколько беженцев могут приехать в Соединенные Штаты в 2021 финансовом году. Речь идет о периоде с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Об этом пишет "Голос Америки".

Согласно документу, администрация Байдена распределила количество виз для беженцев следующим образом:

  • Африка - 7 тысяч;
  • Восточная Азия - 1 тысяча;
  • Европа и Центральная Азия - 1,5 тысячи;
  • Латинская Америка и государств бассейна Карибского моря - 3 тысячи;
  • Ближний Восток и Южная Азия - 1,5 тысячи.

Еще 1 тысяча виз останутся в резерве.

В то же время в администрации Байдена утверждают, что эти квоты могут еще изменить. Известно, что Байден обещал 62,5 тысяч квот для беженцев.

Напомним, США этой весной переживают крупнейший за последние 20 лет миграционный всплеск. Он наблюдается на юго-западной границе.

Ранее правозащитники сообщали, что пандемия коронавируса привела к ухудшению ситуации с правами человека в мире.

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