Байден уперше вийшов на публіку після діагнозу раку: що сказав

Експрезидент США Джо Байден уперше виступив із публічною заявою після того, як на початку травня в нього діагностували рак простати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
На заході, присвяченому Дню пам'яті в Меморіальному парку ветеранів у Нью-Каслі, штат Делавер, експрезидент розповів про свого покійного сина Бо Байдена, який служив у Нацгвардії армії Делавера і був направлений до Іраку.
"Найгордішим днем у його житті було надягання цієї форми. Це не жарт, це не перебільшення, це реальність", - сказав Байден-старший про свого сина, який помер від раку мозку 2015 року.
Колишній президент не став обговорювати нинішню адміністрацію або політичні новини, але наголосив на важливості єдності в армії, незважаючи на національні політичні розбіжності.
"Наша політика стала настільки роздробленою і настільки запеклою. Усі ці роки я цим займався і не думав, що ми дійдемо до цього, але це так. Наші війська не носять форму, на якій написано "Я демократ" або "Я республіканець". На ній написано "Я американець", - заявив 46-й президент США.
Також він повідомив журналістам, що почувається добре і додав, що "всі дуже оптимістично налаштовані" з приводу його діагнозу.
"Очікування такі, що ми впораємося з цим", - сказав колишній президент.
Він також поділився, що вже почав лікування і "все зводиться до приймання пігулки".
Коли його запитали про повідомлення останніх тижнів, у яких стверджується, що його помічники приховували погіршення його розумового та фізичного стану, Байден з іронією відповів: "Як бачите, я психічно некомпетентний і не можу ходити".
Крім того, колишньому президенту поставили запитання про демократів, які останніми тижнями заявили, що в них були побоювання, коли він вирішив балотуватися на другий термін.
"Чому ж вони тоді не балотувалися проти мене? Я міг би їх перемогти", - відповів Байден.
Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що у колишнього президента США діагностували "агресивну форму" раку передміхурової залози. Як повідомлялося, рак поширився на його кістки.
"Минулого тижня президент Джо Байден був оглянутий у зв'язку з новим виявленням вузла простати після того, як у нього з'явилися симптоми сечовипускання, що посилюються. У п'ятницю в нього діагностували рак простати, що характеризується показником Глісона 9 (група 5) з метастазами в кістки", - йшлося в заяві офісу Байдена.
Однак там зазначили, що рак, судячи з усього, чутливий до гормонів, а це зі свого боку дає змогу його лікувати. Наступної доби інформацію прокоментував і сам колишній президент.
"Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл (Джилл Байден, дружина колишнього президента США, - ред.) зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зломлені. Спасибі вам за те, що піднімаєте нас із любов'ю і підтримкою", - написав він у соцмережі Х.
Крім того, на ситуацію відреагував чинний глава Білого дому Дональд Трамп. У соцмережах він побажав Байдену якнайшвидшого одужання, опісля - наступного дня, назвав новину про рак "дуже сумною", але водночас висловив здивування, що такі дані не були озвучені раніше.
"Я здивований, що цього не було - ви знаєте, громадськість не була сповіщена давно. Тому що, щоб дістатися до дев'ятого етапу (за шкалою Глісона 9 - тобто група 5, - ред.), це довгий час", - сказав американський президент.
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