UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден про угоду з Україною: США не відправлятимуть війська, але будуть давати зброю

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки не будуть відправляти війська в Україну, однак допоможуть наданням зброї та економічною підтримкою.

Про це розповів президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію для ЗМІ.

Байден наголосив, що мета США - зміцнити надійний захист України і її потужності стримування на довгу перспективу.  Він підкреслив, що будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. 

"США допоможе забезпечити здатність України робити і те і друге. Не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї й боєприпасів", - пояснив президент.

Президент США пояснив, що підписана сьогодні угода між США та Україною передбачає низку зобов'язань перед Сполученими Штатами. Зокрема:

  • розширення обміну розвідданих;
  • продовженням підготовки українських військових на військових базах Європи та США;
  • посилення взаємодії між збройними силами відповідно до стандартів НАТО;
  • інвестиції у військово промислову базу;
  • розбудова співпраці з партнерами України;
  • підтримка економічного та енергетичного відновлення, після масштабних ударів Росії по енергетичній мережі. 

Нагадаємо, що сьогодні Україна та США підписали угоду про гарантії безпеки. Детальніше про умови та зобов'язання країн, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що це вже друга угода підписана сьогодні. Першою стала Японія. РБК-Україна повідомляло всі деталі даної безпекової угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна Росії проти України