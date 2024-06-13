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Байден о соглашении с Украиной: США не будут отправлять войска, но будут давать оружие

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять войска в Украину, однако помогут оружием и экономической поддержкой.

Об этом рассказал президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию для СМИ.

Байден подчеркнул, что цель США - укрепить надежную защиту Украины и ее мощности сдерживания на долгую перспективу.  Он сказал, что любой длительный мир для Украины должен быть подкреплен ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем. 

"США поможет обеспечить способность Украины делать и то и другое. Не путем отправки американских войск воевать в Украину, но предоставлением оружия и боеприпасов", - пояснил президент.

Президент США пояснил, что подписанное сегодня соглашение между США и Украиной предусматривает ряд обязательств перед Соединенными Штатами. В частности:

  • расширение обмена разведданных;
  • продолжением подготовки украинских военных на военных базах Европы и США;
  • усиление взаимодействия между вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО;
  • инвестиции в военно-промышленную базу;
  • развитие сотрудничества с партнерами Украины;
  • поддержка экономического и энергетического обновления, после масштабных ударов России по энергетической сети.

Напомним, сегодня Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности. Подробнее об условиях и обязательствах стран, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что это уже второе соглашение, подписанное сегодня. Первой стала Япония. РБК-Украина сообщало все детали данного соглашения о безопасности.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против Украины