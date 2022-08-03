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Байден может ударить по террористам в других странах, - Белый дом

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

При необходимости президент США Джо Байден может провести подобную ликвидации главаря Аль-Каиды операцию против любой террористической группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

Кирби отметил, что США будут продолжать наращивать свои возможности в антитеррористических операциях, в том числе в других странах.

"Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, сколь серьезно мы готовы защищать наши интересы. Если мы снова заметим угрозу Америке со стороны Аль-Каиды или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова", - заявил он.

Он также отметил, что в Афганистане и в целом в этом регионе остаются представители ядра Аль-Каиды и других террористических группировок. И добавил, что терроризм представляет угрозу не только американцам, но и другим странам.

Как сообщалось, США провели контртеррористическую операцию, в ходе которой убили лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Его ликвидировали ударом беспилотника. Президент США Джо Байден подтвердил информацию о ликвидации лидера "Аль-Каиды".

В МИД Саудовской Аравии приветствовали сообщение президента США Джо Байдена об убийстве лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

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АфганистанАль-Каида