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Байден у крайньому випадку погодиться на військовий сценарій, щоб Іран не одержав ядерну зброю

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Середа 30 листопада 2022 19:19
Байден у крайньому випадку погодиться на військовий сценарій, щоб Іран не одержав ядерну зброю Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США готові у крайньому разі вдатися до військового сценарію, аби не допустити появу в Ірану ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставник США з Ірану Роберта Маллі, яку приводить кореспондент Al-Arabiya Джозеф Хабуш.

За його словами, США використовують міжнародний тиск, щоб не дати Ірану стати ядерною державою.

"Президент сказав, що у крайньому випадку, якщо нічого з цього не спрацює, він погодиться на військовий сценарій. Тому що якщо це те, що потрібно, щоб зупинити Іран у придбанні ядерної зброї, це станеться. Однак час для цього ще не настав", - сказав Маллі.

При цьому він додав, що наразі Тегеран не намагається отримати ядерну зброю.

РБК-Україна раніше повідомляло, що Байден обміркує всі варіанти дій щодо Ірану, аби не допустити отримання країною ядерного заряду.

Окрім того, Велика Британія, Франція та Німеччина засудили плани Ірану щодо розширення ядерної програми.

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