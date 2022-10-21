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Байден "турбується" щодо допомоги Україні у разі перемоги республіканців на виборах

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден у четвер висловив стурбованість перспективами майбутньої допомоги США Україні, якщо республіканці отримають контроль над однією чи обома палатами Конгресу США на виборах 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Журналісти спитали його про вплив на допомогу Україні у разі перемоги республіканців.

"Я стурбований", - відповів Байден.

Раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що "не захоче виписувати карт-бланш" для допомоги Україні, якщо республіканці візьмуть контроль за Палатою представників на проміжних виборах.

Республіканці поділяються на тих, хто бачить необхідність стримувати Росію, і тих, хто віддає перевагу більш ізоляційній зовнішній політиці, у тому числі так звані "трампісти".

За словами провідного республіканця в Комітеті із закордонних справ Палати представників Майла Макколи, його партія бажає гарантії того, що партнери США по НАТО також беруть на себе відповідальність і несуть тягар витрат.

Водночас Маккол додав, що коментар Маккарті не означає, що США обов'язково скоротять допомогу Україні.

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Джозеф БайденВійськова допомога