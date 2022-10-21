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Байден "беспокоится" о помощи Украине в случае победы республиканцев на выборах

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден в четверг выразил обеспокоенность перспективами будущей помощи США Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США на выборах 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Журналисты спросили его о влиянии на помощь Украине в случае победы республиканцев.

"Я обеспокоен", - ответил Байден.

Ранее лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что "не захочет выписывать карт-бланш" для помощи Украине, если республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах.

Республиканцы делятся на тех, кто видит необходимость сдерживать Россию, и тех, кто предпочитает более изоляционистскую внешнюю политику, в том числе так называемые "трамписты".

По словам ведущего республиканца в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Майла Макколы, его партия желает гарантии того, что партнеры США по НАТО также берут на себя ответственность и несут бремя расходов.

В то же время Маккол добавил, что комментарий Маккарти не означает, что США обязательно сократят помощь Украине.

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