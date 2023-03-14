Байден та Сунак обговорили подальшу допомогу Україні та санкції проти РФ

"Лідери обмінялися думками щодо низки глобальних питань, у тому числі викликів, які створює Китаю, а також нашої спільної прихильності до миру та стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Крім того, вони відзначили незмінну підтримку України в умовах поточної агресії РФ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Байден і Сунак у ході зустрічі також наголосили на важливості подальшого надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги. Крім того, вони домовилися спільно вживати нових економічних заходів для протидії спроможності Москви вести війну проти України.

Сунак, у свою чергу, після зустрічі зазначив, що Британія працюватиме разом із союзниками, щоб подолати економічні наслідки жорстокої агресії Володимира Путіна.

"Найвищим пріоритетом Британії є надання військової допомоги Україні. Їхня безпека - це наша безпека, і ми підемо далі, щоб зміцнити нашу стійкість", - зазначив глава британського уряду.