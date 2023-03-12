ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Британії летить до США на зустріч з Байденом: Reuters назвало тему візиту

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 07:21
Прем'єр Британії летить до США на зустріч з Байденом: Reuters назвало тему візиту Фото: Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 березня летить до США, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і главою уряду Австралії Ентоні Албанізом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідери держав маю обговорити завершальні деталі тристоронньої угоди про підводні човни, спрямованої на протидію Китаю.

Очікується, що під час перемовин, які пройдуть у Сан-Дієго 13 березня, будуть ухвалені рішення про наступні кроки Австралії щодо отримання атомних субмарин.

"Я їду до Сполучених Штатів, щоб запустити наступний етап програми атомних підводних човнів AUKUS, проекту, який створює зв'язки з нашими найближчими союзниками та забезпечує безпеку, нові технології та економічну перевагу", - цитує Сунака агентство.

Reuters також вказує, що прем'єр додав: "У неспокійні часи глобальні альянси Великої Британії є нашим найбільшим джерелом сили та безпеки".

До слова, Британія, США та Австралія оголосили про план AUKUS у 2021 році в рамках зусиль із протидії зростаючому військовому впливу Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у світі альянсів, таких як AUKUS, з часом ставатиме все більше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Великобританія Австралия Ріші Сунак
NEWS
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації