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Байден и Сунак обсудили дальнейшую помощь Украине и санкции против РФ

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Вашингтон, Вторник 14 марта 2023 07:31
Байден и Сунак обсудили дальнейшую помощь Украине и санкции против РФ Фото: Байден и Сунак обсудили помощь Украине и санкции против РФ (twitter.com/RishiSunak)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден и премьер Британии Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего, США, в ходе которой обсудили дальнейшую поддержку Украины, угрозы со стороны Китая и ряд других глобальных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Лидеры обменялись мнениями по ряду глобальных вопросов, в том числе вызовов, которые создает Китая, а также нашей совместной приверженности миру и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, они отметили неизменную поддержку Украины в условиях текущей агрессии РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Байден и Сунак в ходе встречи также подчеркнули важность дальнейшего оказания Украине военной, экономической и гуманитарной помощи. Кроме того, они договорились совместно принимать новые экономические меры для противодействия способности Москвы вести войну против Украины.

Сунак, в свою очередь, после встречи отметил, что Британия будет работать вместе с союзниками, чтобы преодолеть экономические последствия жестокой агрессии Владимира Путина.

"Самым высоким приоритетом Британии является предоставление военной помощи Украине. Их безопасность - это наша безопасность, и мы пойдем дальше, чтобы укрепить нашу стойкость", - отметил глава британского правительства.

Ранее мы писали, что Байден, Сунак и премьер-министр Австралии объявили о договоренности обеспечить ВМС Австралии атомными подводными лодками с ракетным вооружением.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 марта летит в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албанизом, а также проведет ряд других встреч.

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