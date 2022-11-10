Байден та Сі Цзіньпін проведуть зустріч на саміті G20: про що говоритимуть

"Лідери обговорять зусилля щодо підтримки та поглиблення ліній зв'язку між Сполученими Штатами та КНР", - йдеться у заяві.

Карін Жан-П'єр повідомила, що США та Китай будуть працювати разом там, де спільні інтереси збігаються, особливо над транснаціональними викликами, які торкаються міжнародної спільноти.

Обидва лідери також обговорять низку регіональних і глобальних питань. Як повідомляє видання The New York Times, президент Байден не піде на фундаментальні поступки щодо Тайваню.

Байден очікує, що зустріч зосереджена на встановленні певних очікувань від китайської сторони. Видання підкреслює, що напруженість між країнами продовжує зростати з таких питань, як Тайвань та вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що Байден і Сі Цзіньпін також обговорять торгівлю, права людини та Північну Корею. Зазначається, що організація зустрічі дає Байдену шанс відновити кордони з лідером, до якого він ставиться скоріше як до ворога часів холодної війни, ніж як до скептично налаштованого конкурента. Байден сказав під час пресконференції, що він хотів провести "червоні лінії" у робочих відносинах з Китаєм, оцінити критичні інтереси Сполучених Штатів та визначити, чи суперечать вони один одному. І якщо вони є, як це вирішити.

Однак, адміністрація Байдена сподівається, що Сі Цзіньпін буде готовий до спільної роботи, щоб запобігти подальшому погіршенню відносин. Байден та його радники припустили, що дві країни можуть разом працювати над протидією Північній Кореї, оскільки вона збільшує ракетні випробування та розміщує військові літаки біля кордону з Південною Кореєю.