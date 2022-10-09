Байден та Шольц обговорили анексію територій України та ядерні погрози РФ

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц у ході годинної телефонної розмови обговорили незаконну анексію РФ українських територій, ядерні загрози Кремля, а також мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

"Під час розмови федеральний канцлер і президент США погодилися, що нещодавня анексія Росією українських територій є масовим порушенням принципів статуту Організації Об'єднаних Націй і має розглядатися як спроба насильницького захоплення чужої території і ніколи не буде прийнята", - сказано в повідомленні.

Вони також розділили думку про те, що оголошення "часткової" мобілізації в Росії було серйозною помилкою. Зазначається, що це ще раз показало, яку гірку ціну доводиться платити російським громадянам за прорахунки Путіна.

Політики також розкритикували нещодавні ядерні загрози Росії як безвідповідальні та погодилися з тим, що такий крок матиме надзвичайно серйозні наслідки для країни-агресора.

Лідери також зазначили, що відмова Росії виконувати міжнародні вимоги щодо припинення бойових дій веде країну до зростаючої міжнародної ізоляції. Шольц та Байден знову закликали Путіна припинити військові дії та повністю вивести свої збройні сили з усієї території України.

Політики також підкреслили, що США та Німеччина й надалі чинитимуть санкційний тиск на Росію.

"Федеральний канцлер і президент США також засудили акти саботажу на газопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2". Цілеспрямовані порушення критичної інфраструктури неприпустимі і спричинять одностайні відповіді", - йдеться у релізі.