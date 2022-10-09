Байден и Шольц обсудили аннексию территорий Украины и ядерные угрозы РФ

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе часового телефонного разговора обсудили незаконную аннексию РФ украинских территорий, ядерные угрозы Кремля, а также мобилизацию в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

"Во время разговора федеральный канцлер и президент США согласились, что недавняя аннексия Россией украинских территорий является массовым нарушением принципов устава Организации Объединенных Наций и должна рассматриваться как попытка насильственного захвата чужой территории и никогда не будет принята", - сказано в сообщении.

Они также разделили мнение о том, что объявление "частичною" мобилизации в России была серьезной ошибкой. Отмечается, что э то еще раз показало, какую горькую цену приходится платить российским гражданам за просчеты Путина.

Политики также раскритиковали недавние ядерные угрозы России как безответственные и согласились с тем, что такой шаг будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для страны-агрессора.

Лидеры также отметили, что о тказ России выполнять международные требования о прекращении боевых действий ведет страну к растущей международной изоляции. Шольц и Байден снова призвали Путина прекратить военные действия и полностью вывести свои вооруженные силы со всей территории Украины.

Политики также подчеркнули, что США и Германия будут и дальше оказывать санкционное давление на Россию.

"Федеральный канцлер и президент США также осудили акты саботажа на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Целенаправленные нарушения критической инфраструктуры недопустимы и повлекут за собой единогласные ответы", - говорится в релизе.