Байден и Шольц обсудили аннексию территорий Украины и ядерные угрозы РФ
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе часового телефонного разговора обсудили незаконную аннексию РФ украинских территорий, ядерные угрозы Кремля, а также мобилизацию в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
"Во время разговора федеральный канцлер и президент США согласились, что недавняя аннексия Россией украинских территорий является массовым нарушением принципов устава Организации Объединенных Наций и должна рассматриваться как попытка насильственного захвата чужой территории и никогда не будет принята", - сказано в сообщении.
Они также разделили мнение о том, что объявление "частичною" мобилизации в России была серьезной ошибкой. Отмечается, что это еще раз показало, какую горькую цену приходится платить российским гражданам за просчеты Путина.
Политики также раскритиковали недавние ядерные угрозы России как безответственные и согласились с тем, что такой шаг будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для страны-агрессора.
Лидеры также отметили, что отказ России выполнять международные требования о прекращении боевых действий ведет страну к растущей международной изоляции. Шольц и Байден снова призвали Путина прекратить военные действия и полностью вывести свои вооруженные силы со всей территории Украины.
Политики также подчеркнули, что США и Германия будут и дальше оказывать санкционное давление на Россию.
"Федеральный канцлер и президент США также осудили акты саботажа на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Целенаправленные нарушения критической инфраструктуры недопустимы и повлекут за собой единогласные ответы", - говорится в релизе.
Также политики обсудили подготовку к предстоящим встречам в формате G7 и G20, на которых также будет обсуждаться вторжение России в Украину и то, как бороться с его последствиями.
Напомним, ранее Байден заявил, что угроза Путина применить ядерное оружие является самой серьезной угрозой со времен кубинского ракетного кризиса.
Шольц заявил, что никому не следует применять ядерное оружие и все должны быть максимально ясными в этой точке зрения.
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