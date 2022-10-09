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Байден и Шольц обсудили аннексию территорий Украины и ядерные угрозы РФ

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Воскресенье 09 октября 2022 20:49
Байден и Шольц обсудили аннексию территорий Украины и ядерные угрозы РФ Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе часового телефонного разговора обсудили незаконную аннексию РФ украинских территорий, ядерные угрозы Кремля, а также мобилизацию в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

"Во время разговора федеральный канцлер и президент США согласились, что недавняя аннексия Россией украинских территорий является массовым нарушением принципов устава Организации Объединенных Наций и должна рассматриваться как попытка насильственного захвата чужой территории и никогда не будет принята", - сказано в сообщении.

Они также разделили мнение о том, что объявление "частичною" мобилизации в России была серьезной ошибкой. Отмечается, что это еще раз показало, какую горькую цену приходится платить российским гражданам за просчеты Путина.

Политики также раскритиковали недавние ядерные угрозы России как безответственные и согласились с тем, что такой шаг будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для страны-агрессора.

Лидеры также отметили, что отказ России выполнять международные требования о прекращении боевых действий ведет страну к растущей международной изоляции. Шольц и Байден снова призвали Путина прекратить военные действия и полностью вывести свои вооруженные силы со всей территории Украины.

Политики также подчеркнули, что США и Германия будут и дальше оказывать санкционное давление на Россию.

"Федеральный канцлер и президент США также осудили акты саботажа на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Целенаправленные нарушения критической инфраструктуры недопустимы и повлекут за собой единогласные ответы", - говорится в релизе.

Также политики обсудили подготовку к предстоящим встречам в формате G7 и G20, на которых также будет обсуждаться вторжение России в Украину и то, как бороться с его последствиями.

Напомним, ранее Байден заявил, что угроза Путина применить ядерное оружие является самой серьезной угрозой со времен кубинского ракетного кризиса.

Шольц заявил, что никому не следует применять ядерное оружие и все должны быть максимально ясными в этой точке зрения.

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