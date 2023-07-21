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Байден створить групу для контролю за стелею держборгу, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден створить робочу групу, яка шукатиме способи, як не допустити повторення кризи навколо стелі держборгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Очолюватимуть і координуватимуть групу юристконсультант Білого дому Стюарт Делері та голова Національної економічної ради Лаел Брейнард. Також її постійними членами стануть голова Ради економічних консультантів Джаред Бернстін та голова адміністративно-бюджетного управління Шаланда Янг.

Передбачається, що група розгляне можливі дії Конгресу для запобігання нової кризи зі стелею боргу.

"Тепер, коли минула криза позаду, необхідно вивчити всі юридичні та політичні варіанти, щоб не дозволити Конгресу знову взяти у заручники довіру та кредитоспроможність США", - йдеться у документі.

Як один зі своїх перших кроків члени групи планують провести розмови з експертами в галузі права та економіки. Серед них — професор Гарвардської школи права Лоуренс Трайба, головний економіст Morgan Stanley & Co. LLC Сет Карпентер, колишній директор NEC Брайан Діз.

Загроза дефолту у США

Нагадаємо, що у червні Байден підписав законопроект про зупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це дозволило запобігти першому в історії США дефолту.

Терміни проходження законопроекту через Конгрес США були вкрай стислими і практично не залишали місця для помилок, що чинило величезний тиск на керівництво обох партій. Палата представників ухвалила законопроект у середу, а Сенат – у четвер.

Після погодження угода зіткнулася з негативною реакцією як вкрай лівих, так і вкрай правих, але зрештою отримала підтримку широкого кола законодавців по обидва боки проходу, багато з яких помірні.

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