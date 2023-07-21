RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден создаст группу для контроля за потолком госдолга, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден создаст рабочую группу, которая будет заниматься поиском способов, как не допустить повторения кризиса вокруг потолка госдолга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Возглавлять и координировать группу будут юристконсультант Белого дома Стюарт Делери и глава Национального экономического совета Лаэл Брейнард. Также ее постоянными членами станут председатель Совета экономических консультантов Джаред Бернстин и глава административно-бюджетного управления Шаланда Янг.

Предполагается, что группа рассмотрит возможные действия Конгресса для предотвращения нового кризиса с потолком долга.

"Теперь, когда прошлый кризис позади, необходимо изучить все юридические и политические варианты, чтобы не позволить Конгрессу снова взять в заложники доверие и кредитоспособность США", - говорится в документе.

В качестве одного из своих первых шагов члены группы планируют намерены провести беседы с экспертами в области права и экономики. В их числе — профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайба, главный экономист Morgan Stanley & Co. LLC Сет Карпентер, бывший директор NEC Брайан Диз.

Угроза дефолта в США

Напомним, что в июне Байден подписал законопроект о приостановке лимита государственного долга до 1 января 2025 года. Это позволило предотвратить первый в истории США дефолт.

Сроки прохождения законопроекта через Конгресс США были крайне сжатыми и практически не оставляли места для ошибок, что оказало огромное давление на руководство обеих партий. Палата представителей приняла законопроект в среду, а Сенат - в четверг.

После согласования сделка столкнулась с негативной реакцией как крайне левых, так и крайне правых, но в конечном итоге получила поддержку широкого круга законодателей по обе стороны прохода, многие из которых являются умеренными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден